10:58 Uhr

Unbekannter Fahrer rammt Auto und fährt einfach weiter

Zuerst rammt er ein anderes Auto, dann fährt er einfach weg: Ein Unbekannter verursacht einen Unfall in Merching und wird nun von der Polizei gesucht.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei am Mittwoch aus Merching. Gegen 16.45 Uhr hielt ein 68-Jähriger mit seinem Renault in der Landsberger Straße an, um nach links in sein Wohnanwesen einzubiegen. Der Mann musste kurz warten, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen.

Unfallflucht in Merching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Als er anfuhr, rammte ihn ein von hinten kommender Unbekannter mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer fuhr jedoch einfach die Landsberger Straße weiter in Richtung Süden. An dem Renault hatte er das rechte Fahrzeugheck beschädigt und so einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen