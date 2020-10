10:04 Uhr

Unbekannter Graffiti-Sprayer ist in Stätzling am Werk

Ein Graffiti-Sprayer hat in Stätzling sein Unwesen getrieben.

Ein Unbekannter war mit seiner Spraydose in Stätzling unterwegs. Eine Botschaft hat er direkt an die Polizei adressiert, die nun ermittelt.

Gleich an mehreren Stellen hat sich ein unbekannter Graffiti-Sprayer in Stätzling verewigt. Am Samstag wurde deswegen die Polizei eingeschaltet.

Graffiti-Sprayer in Stätzling richtet einen Gruß an die Polizei

Diese nahm die Schriftzüge auf, unter anderem „ACAB“, „1312“ oder „Fuck the Police“. Die Schadenshöhe ist laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen