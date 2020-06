09:31 Uhr

Unbekannter begeht Unfallflucht am Meringer Marktplatz

Ein 23-Jähriger hat sein Auto am Meringer Marktplatz abgestellt. Als er eine Stunde später wiederkommt, erlebt er eine böse Überraschung.

Ein Unbekannter hat einen am Meringer Marktplatz geparkten Opel angefahren, sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Der Besitzer des Opel bemerkte die Kratzer an der linken, hinteren Fahrzeugseite seines Wagens am Mittwochabend. Nach Angaben der Friedberger Polizei beläuft sich der Schaden am Auto des 23-Jährigen auf etwa 2000 Euro.

Unfallflucht in Mering: Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

