14:03 Uhr

Unbekannter beschädigt Auto - war der Schuldige ein Radler?

Ein Unbekannter hat ein Auto am Friedberger Bierweg beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Friedberger Bierweg einen geparkten Wagen beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Von Marlene Volkmann

Ein geparktes Auto wurde zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, im Bierweg in Friedberg-Süd beschädigt. An dem Opel entstand ein Schaden von 1500 Euro an der ganzen linken Seite des Wagens.

Polizei Friedberg sucht Zeugen

Laut Polizei könnte auch ein Fahrrad mit Kinderanhänger der Verursacher sein. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0821/3231710.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen