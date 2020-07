vor 17 Min.

Unbekannter beschädigt Haustüre in Kissing

In Kissing beschädigt ein Unbekannter eine Türe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Verglasung einer Hauseingangstüre beschädigte ein Unbekannter in Kissing. Wie die Friedberger Polizei mitteilt, wurde die Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Schulstraße verübt.

Beschädigte Tür in Kissing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

