10:35 Uhr

Unbekannter beschädigt beim Rangieren einen Transporter

Die Polizei Friedberg sucht nach einem Unfallfahrer.

In der Zeit von Dienstag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lechhauser Straße in Friedberg einen abgestellten weißen Kleintransporter der Marke Ford. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf 3500 Euro.

Hinweise an die Polizei Friedberg

Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

Themen folgen