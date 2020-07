vor 17 Min.

Unbekannter beschädigt geparkten Ford in Friedberg-Derching

Ein Derchinger bemerkt einen frischen Schaden an seinem geparkten Auto. Der Täter ist geflohen. Einen Hinweis auf ihn gibt es dennoch.

Wohl beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter einen in einer Hofeinfahrt geparkten Ford. Der Besitzer hatte seinen Wagen am Montagmorgen in der Einfahrt in der Frechholzhauser Straße in Derching abgestellt. Als er am Mittwochmorgen wieder losfahren wollte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Laut der Polizei rangierte vermutlich ein unbekannter Fahrer im Hofraum und beschädigte dabei den Ford.

Unfallflucht in Friedberg-Derching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Durch das unbekannte Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Laut Friedberger Polizei dürfte es sich dabei aufgrund der Spuren jedoch um ein blau lackiertes Fahrzeug handeln. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (pos)

