vor 34 Min.

Unbekannter beschädigt geparkten Pkw

In Friedberg verursacht ein Unbekannter einen Schaden von etwa 2000 Euro und flieht nach Angaben der Polizei.

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag und Mittwoch einen in Friedberg geparkten Pkw. Der graue Opel war in der Menrathstraße abgestellt und weist an der linken Fahrzeugseite Kratzer auf. Diese sind nach Angaben der Polizei vermutlich beim Vorbeifahren entstanden. Der Schaden beträgt laut Friedberger Polizei 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg entgegen

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

