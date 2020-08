11:00 Uhr

Unbekannter beschädigt grünen Peugeot in Friedberg

In Friedberg beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Peugeot. Anschließend floh er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen grünen Peugeot hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, laut der Polizei beschädigt. Das Fahrzeug war während dieser Zeit in der Friedberger Klockergasse geparkt und wies Schäden in Höhe von etwa 2000 Euro an der Stoßstange und am Kotflügel auf.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

