vor 39 Min.

Unbekannter beschädigt in Mering mit Absicht ein Auto

Lackschaden an einem Toyota in Mering: Die Polizei nimmt Hinweise auf den Täter entgegen.

Absichtlich hat ein unbekannter Täter jetzt in Mering hunderte Euro Schaden an einem Toyota verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Offenbar mutwillig hat jetzt ein Unbekannter in Mering den Lack an einem Auto beschädigt. An dem Toyota entstand in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

