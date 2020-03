10:30 Uhr

Unbekannter beschädigt lagernde Reifen mit Messer

In einer Tiefgarage in Friedberg gelagerte Sommerreifen wurden von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Ein Senior lagerte seine Autoreifen in einer Tiefgarage in der Punenstraße in Friedberg. Nun ist laut Polizei das Ventil beschädigt.

Mit einem Messer hatte ein Unbekannter die Sommerreifen eines 64-Jährigen beschädigt. Die Reifen hatte der Mann in einer Tiefgarage in der Punenstraße in Friedberg eingelagert. Nach Angaben der Polizei lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen dem 20. Oktober und dem 4. März eingrenzen. Zudem beträgt der Sachschaden etwa 100 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)





Themen folgen