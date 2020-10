vor 32 Min.

Unbekannter beschädigt parkendes Auto in Stätzling

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Friedberger Polizei in Stätzling. Der Schaden ist groß.

Ein in der Beilingerstraße in Stätzling am Straßenrand geparktes Auto wurde am Donnerstag an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Vorfall muss sich zwischen 7.30 bis 16 Uhr ereignet haben.

Unfallflucht in Stätzling: Verursacher kümmert sich nicht um Schaden

Der Unfallverursacher hatte sich laut Polizei entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

