10:13 Uhr

Unbekannter bricht Opferstock in Pfarrkiche auf

Den Opferstock in Bachern bricht der unbekannte Dieb in der Pfarrkirche an der Georgenstraße auf. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In der Zeit zwischen Sonntagabend bis Montagvormittag hat ein Unbekannter den Opferstock in der Pfarrkirche an der Georgenstraße in Bachern aufgebrochen. Es entstand laut Polizei ein Diebstahlsschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Der Täter verursachte zudem einen geringen Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Themen folgen