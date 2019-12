09:44 Uhr

Unbekannter bricht in Derching in ein Gartenhaus ein

Jemand ist in Derching in ein Gartenhaus eingestiegen und hat sowohl Sach- als auch Diebstahlschaden angerichtet. Zwischen Dienstag gegen 13 Uhr und Mittwoch gegen 16.30 Uhr gelangte ein Unbekannter in das Gartenhaus in der Forststraße.

Der Diebstahlschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich, der Sachschaden bei rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

