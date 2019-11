vor 49 Min.

Unbekannter bricht in Kissing etliche Gartenhäuser auf

Einbruch in elf Gartenhäuser in Kissing.

Jemand ist in elf Gartenhäuser beim Kleingartenverein in der Kissinger Bürgermeister-Wohlmuth-Straße eingebrochen und hat tausende Euro Schaden angerichtet.

In Kissing ist ein Unbekannter in elf Gartenhäuser einer Kleingartenanlage eingebrochen und hat großen Sachschaden angerichtet. Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße.

Der Täter erbeutete zwar lediglich einige Spirituosen und einen Fernseher, richtete aber Sachschaden von insgesamt 5500 Euro an. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

