09:55 Uhr

Unbekannter bricht in Kissinger Waldkindergarten ein

In Kissing ist ein Unbekannter in den Waldkindergarten eingebrochen.

Ein Unbekannter bricht am Donnerstag in den Container des Kissinger Waldkindergartens ein. Diebesgut nimmt er nicht mit, richtet aber Schaden an.

Ein Unbekannter ist am Donnerstag zwischen 10.30 und 12.15 Uhr in den Container des Waldkindergartens an der Bachernstraße eingebrochen. Es entstand laut Polizei kein Diebstahlsschaden.

Der Täter verursachte aber einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

