11:52 Uhr

Unbekannter bricht in Meringer Bar ein

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbrecher, der in eine Bar in Mering eingestiegen ist.

Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Bar in Mering und richtete Sachschaden an. Ob er auch Beute machte, steht noch nicht fest.

In eine Bar in der Münchener Straße in Mering ist ein Unbekannter eingedrungen. Nachdem er sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zugang zum Gastraum verschafft hatte, brach er noch zwei Geldspielautomaten auf und entwendete aus diesen das Bargeld. Der Diebstahlschaden steht noch nicht fest. Der Täter richtete Sachschaden in Höhe von 2000 Euro an.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

