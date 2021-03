11:50 Uhr

Unbekannter bricht in Schweinemastbetrieb ein

Ein Unbekannter bricht nachts in einen Schweinemastbetrieb zwischen Hügelshart und Rinnenthal ein. Beute macht der Einbrecher aber nicht.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Schweinemastbetrieb eingebrochen. Dieser liegt an der Staatsstraße 2051 zwischen Hügelshart und Rinnenthal. Laut Polizei konnte der Einbrecher zwar in das Gebäude eindringen, fand aber keine Beute.

Einbruch in Schweinemastbetrieb: Polizei sucht Täter

Bei der Tat richtete der Einbrecher einen Sachschaden von etwa 500 Euro an, meldet die Polizei Friedberg. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Täter unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

