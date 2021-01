11:03 Uhr

Unbekannter bricht in Steindorfer Kapelle ein

Einen Einbruch in die Steindorfer Kapelle meldet die Polizei.

Einen Einbruch meldet die Polizei aus Steindorf. Ein Unbekannter versucht in die Kapelle einzudringen, ist dabei aber nur teilweise erfolgreich.

In die Steindorfer Kapelle wurde eingebrochen. Nach Angaben der Polizei drang ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in das Gebäude ein.

Einbruch in Steindorfer Kapelle: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro, gestohlen wurde jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

