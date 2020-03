11:00 Uhr

Unbekannter dringt in Dasinger Firma ein

In der Robert-Bosch-Straße in Dasing wurde eingebrochen. Der Wert der erbeuteten Ware liegt laut der Polizei Friedberg im unteren dreistelligen Bereich.

Zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße ein. Wie die Polizei Friedberg mitteilte, verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Diebstahlsschaden liege im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

