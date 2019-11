10:30 Uhr

Unbekannter dringt in Einfamilienhaus in Wulfertshausen ein

In Wulfertshausen stand ein Unbekannter plötzlich in einem Einfamilienhaus.

Schlüssel stecken lassen und plötzlich steht jemand in den eigenen vier Wänden: So ging es einem Bewohner in Wulfertshausen jetzt.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Moosstraße in Wulfertshausen hat plötzlich jemanden in seinem Haus bemerkt. Der Bewohner hatte den Hausschlüssel am Donnerstagabend außen an der Haustüre stecken lassen, weshalb der Unbekannte gegen 21.48 Uhr die Türe öffnen und das Haus betreten konnte.

Sogleich verließ der Eindringling das Haus. Eine Beschreibung des Flüchtigen liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

