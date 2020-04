vor 28 Min.

Unbekannter durchsticht in Kissing die Reifen eines Pkw

In Kissing drang ein Unbekannter in eine Garage ein und durchstach nach Angaben der Polizei die Reifen des dort geparkten Autos.

Ein Unbekannter drang in eine Garage in der Walchenseestraße in Kissing ein und durchstach die Reifen des dort geparkten Pkw. Da das Auto bereits seit Sonntagabend dort stand, der Schaden jedoch erst am Dienstag bemerkt wurde, ist die genaue Tatzeit unbekannt. Nach Angaben der Polizei Friedberg ist es wahrscheinlich, dass der Täter durch die unverschlossene Hintertür in die Garage gelangte. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.

Kissing: Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

