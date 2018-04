vor 37 Min.

Unbekannter entsorgt Müll auf dem Feld

Ein Unbekannter lädt seinen Bauschutt einfach am Ende eines Feldweges in Hügelshart ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie jemand in Friedberg-Hügelshart Bauschutt in der Natur abgeladen hat.

Am Ende eines Feldweges, aus Friedberg kommend kurz vor der nördlichen Ortsbebauung in Hügelshart, hat ein Unbekannter große Müllsäcke, Eimer und ein blaues Plastikfass in der Natur entsorgt. Die Behälter waren mit Bauschutt gefüllt. Die Polizei bittet Zeugen, die zu dem Vorfall Angaben machen können, sich unter 0821/3231710 zu melden.

