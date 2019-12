09:55 Uhr

Unbekannter entsorgt Reifen an Gartenzaun in Friedberg

Altreifen in Friedberg an einem Gartenzaun entsorgt.

Der Bauhof muss alte Reifen entsorgen, die ein Unbekannter einfach an einen Gartenzaun in Friedberg geworfen hatte.

Jemand hat in Friedberg alte Reifen an einem privaten Anwesen entsorgt. Eine Anwohnerin fand drei Stück in der Straße Am Stefananger.

Der Unbekannte hatte die Reifen am Gartenzaun abgelegt, sie müssen nun vom Bauhof Friedberg entsorgt werden. Hinweise auf den illegalen Abfallentsorger nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

