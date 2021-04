Unbekannter entsorgt illegal Staubsauger - und holt ihn wieder ab

Ein Zeuge beobachtet, wie jemand einen alten Staubsauger an der Bahnhofstraße in Dasing illegal entsorgt. Die Polizei ermittelt den Täter, dieser reagiert.

Am Samstag beobachtete ein Zeuge, wie jemand einen alten Staubsauger bei den Glascontainern an der Bahnhofstraße in Dasing illegal entsorgte. Die Polizei meldet, dass die Tat gegen 11 Uhr geschehen sei. Weil das Kennzeichen des Müllentsorgers bekannt war, konnte er ermittelt werden.

Ermittlungen wegen illegaler Staubsauger-Entsorgung

Der 37-jährige Beschuldigte holte seinen Staubsauger wieder ab. Nun wird gegen den Mann ermittelt, es handelt sich bei dem Vorfall um eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz. (AZ)

