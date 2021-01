vor 17 Min.

Unbekannter fährt Außenspiegel ab und fährt einfach weiter

Ein Unbekannter fährt an einem in Mering geparkten VW vorbei - und streift dessen Außenspiegel. Die Polizei sucht nach dem Fahrer, der einfach weiterfährt.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Mering. Ein Unbekannter war am Dienstag zwischen 15.50 Uhr und 19.20 Uhr in der Münchnerstraße unterwegs und streifte wohl im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am dortigen Straßenrand geparkten VW.

Unfallflucht in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher laut Polizei vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

