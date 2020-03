13:15 Uhr

Unbekannter fährt Auto in Friedberg an und flüchtet

Am Montag wurde in Friedberg ein geparkter blauer Opel Zafira angefahren.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen.

Im Laufe des Montags wurde ein in der Josef-Wasserman-Straße in Friedberg geparkter blauer Opel Zafira durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Dadurch entstand nach Angaben der Polizei Friedberg ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der 0821/323-1710 entgegen. (pos)