vor 19 Min.

Unbekannter fährt Pkw an und flüchtet

Ein Unfallverursacher hat in Derching einen Sachschaden angerichtet. Danach suchte er das Weite.

Am Montag von 12 bis 12.45 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten grauen Pkw Opel Corsa. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz im Winterbruckenweg in Derching. Der Corsa wurde vorne links am Kotflügel beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

