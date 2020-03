10:25 Uhr

Unbekannter fährt gegen parkendes Auto und flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Friedberg gegen ein geparktes Auto und flüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein geparktes Auto wird angefahren. Nach Angaben der Polizei Friedberg ist der Täter geflüchtet.

Ein Unbekannter fuhr am Montag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr einen in der Friedberger Bauernbräustraße parkenden Mazda CX5 an. Der Täter flüchtete daraufhin. Nach Angaben der Polizei beträgt der Schaden etwa 1000 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

