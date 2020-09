vor 52 Min.

Unbekannter fährt in Dasing einen Absperrpfosten um

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Dasing.

Nach einem Unfall in der Dasinger Bahnhofstraße ist der Verursacher geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in der Zeit von Mitternacht bis 12 Uhr den Absperrpfosten eines privaten Parkplatzes an der Dasinger Bahnhofstraße beschädigt. Der Pfosten wurde vermutlich umgefahren und aus der Bodenverankerung gerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizei Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

