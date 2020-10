23.10.2020

Unbekannter fährt in Dasing gegen parkendes Auto und flieht

Ein Unbekannter fährt gegen das Heck eines in Dasing geparkten BMW und flieht.

Ein Unbekannter stößt auf einem Supermarktparkplatz in Dasing gegen das Heck eines parkenden BMW und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Unfallflucht meldet die Friedberger Polizei vom Parkplatz eines Supermarktes in der Dasinger Industriestraße. Dort hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 5.40 Uhr und 17.10 Uhr einen geparkten BMW am Heck gerammt.

Unfallflucht in Dasing: Die Polizei sucht nach Zeugen

An dem blauen Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen