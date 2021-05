Unbekannter fährt in Eurasburg gegen Hauswand

Ein Unbekannter hat in Eurasburg eine Hauswand gerammt. Die Polizei hat eine Vermutung, in welchem Fahrzeug er unterwegs war.

Die Polizei Friedberg hat nun einen Vorfall gemeldet, der sich bereits am Wochenende von Freitag, 23. April, bis Sonntag, 25. April, ereignet hat. Demnach ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in diesem Zeitraum gegen eine Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße in Eurasburg gefahren.

Nach dem bisherigem Stand der Ermittlungen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Lastwagen mit Ladebordwand handeln. Es wurden Fahrzeugteile am Unfallort aufgefunden. Die Höhe des Schadens an der Mauer des Anwesens muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (schr-)