12:15 Uhr

Unbekannter fährt in Friedberg Auto an und löst Alarmanlage aus

Das dürfte nicht unbemerkt geblieben sein. Als ein Unbekannter in Friedberg ein parkendes Cabrio anfährt, geht der Alarm los.

Am Samstag, in der Zeit von 12 bis 13.25 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friedberger Marquardtstraße abgestelltes, schwarzes BMW Cabrio an der Heckstoßstange angefahren. Laut Pollizei flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Fahrerflucht in Friedberg: Unbekannter löst an Cabrio Alarmanlage aus

Da der Zusammenstoß die Alarmanlage des geparkten Autos auslöste, wurden eventuell Passanten auf den Unfall aufmerksam. Die Polizei Friedberg bittet diese, sich zu melden. (AZ)

Themen folgen