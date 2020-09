12:15 Uhr

Unbekannter fährt in Friedberg einen geparkten Wagen an und flüchtet

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg. Ein Daimler-Benz weist Schäden in Höhe von etwa 1000 Euro auf.

Einen in Friedberg geparkten Daimler-Benz hat ein Unbekannter an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der schwarze Pkw war nach Angaben der Friedberger Polizei in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, in der Lechfeldstraße abgestellt.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen