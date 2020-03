Unbekannter fährt in Kissing ein parkendes Auto an

Die Sache mit dem Zettel: Dem anderen Unfallbeteiligten lediglich einen Zettel unter den Scheibenwischer zu klemmen, auf dem man seine Telefonnummer und seinen Namen notiert, genügt im Zweifelsfall nicht. Am besten ist es, als Unfallverursacher von sich aus die Polizei zu benachrichtigen, und zwar am besten per Handy vor Ort. Dazu reicht schon ein Telefonanruf der 110 (oder in Augsburg unter der 0821/323-0).