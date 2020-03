vor 21 Min.

Unbekannter fährt in Mering gegen Streugut-Box und flieht

Ein Autofahrer rammte in Mering eine Streugut-Box und machte sich aus dem Staub. Die Polizei Friedberg sucht nach weiteren Zeugen.

Ein Unbekannter fuhr am Dienstag Vormittag mit seinem VW Tiguan oder Touran gegen die am Marktplatz in Mering befindliche Streugut-Box. Dadurch entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und meldete diesen sowie in Teilen das Kennzeichen des Wagens der Gemeinde Mering.

Die Polizei Friedberg nahm daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle auf. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

