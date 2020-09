vor 31 Min.

Unbekannter fährt in Mering in einen Biberbau - der Bewohner stirbt

In Mering musste ein Biber sterben, vermutlich wegen eines Frontladerfahrers. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Einen Biberbau zerstörte ein Unbekannter in Mering. Der Täter fuhr nach Angaben der Friedberger Polizei vermutlich mit einem Frontlader in einen Biberbau am Hörlgraben in Mering.

Biber stirbt in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dabei wurde der Biber derart verletzt, dass er starb. Die Tat geschah vermutlich von Sonntag auf Montag, derzeit ermittelt die Polizei bezüglich des Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

