10:46 Uhr

Unbekannter fährt in eine Betonsäule und flieht

Ein Unbekannter fährt in Friedberg in eine Betonsäule. Laut der Polizei Friedberg flieht er anschließend.

Ein Anwohner in Friedberg hörte lauten Knall, als ein Fahrer in eine Betonsäule seines Grundstücks fuhr. Die Polizei Friedberg sucht Zeugen.

In der Wulfertshauser Straße fuhr am Donnerstag Mittag ein Unbekannter die Betonsäule eines Grundstückes an. Der Eigentümer wurde durch das Geräusch des Aufpralls auf den Vorfall aufmerksam. Der Unfallverursacher war jedoch bereits geflohen. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen