Unbekannter flutet Keller in Merching: 100 000 Euro Schaden

Der Täter setzte einen Rohbau in der Merchinger St.-Anna-Straße absichtlich unter Wasser. Bis jetzt konnte die Polizei den Täter nicht ermitteln.

Von Tom Trilges

In Merching hat ein Unbekannter einen Rohbau mutwillig unter Wasser gesetzt und dadurch enormen Schaden angerichtet. In der Nacht von Freitag auf Samstag drang der Täter laut Polizei in den nur spärlich gesicherten Bau in der St.-Anna-Straße ein und öffnete einen Wasserhahn im Keller. Dadurch wurde die Bodenfläche geflutet.

Große Schäden durch gefluteten Keller in Merching

In der Folge brach unter anderem der Estrich. Vermutlich wurde auch die bereits in den Räumen verlegte Fußbodenheizung beschädigt. Außerdem sind in den Räumen eingelagerte Baumaterialien durch das eingedrungene Wasser nun unbrauchbar. Der Schaden durch die Tat beläuft sich nach ersten Schätzungen der Bauherren auf rund 100.000 Euro.

Werkzeug im selben Merchinger Neubaugebiet gestohlen

Im selben Baugebiet gab es vergangene Woche einen weiteren Vorfall: Zu einer nicht näher bestimmbaren Zeit entwendete jemand Werkzeuge – darunter ein hochwertiger Bohrhammer und ein Trockenbauschleifer. Der Gesamtwert wird auf rund 450 Euro geschätzt. Ob die Taten zusammenhängen, kann die Polizei noch nicht sicher sagen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt sie unter 0821/3231710 entgegen.

