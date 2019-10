31.10.2019

Unbekannter flutet Keller in Merching

Noch am Mittwoch stand das Wasser in dem Keller, obwohl die Feuerwehr schon am Samstag den größten Teil abgepumpt hatte. Der Estrich weist starke Beschädigungen auf, auch die darunter liegende Fußbodenheizung wurde womöglich in Mitleidenschaft gezogen.

Rund 100000 Euro Schaden richtete ein Einbrecher an, der in einem Rohbau einen Wasserhahn öffnete. Der Bauherr hofft nun, dass der Verantwortliche gefunden wird – und dass er nicht auf den Kosten sitzen bleibt

Von Christian Gall und Tom Trilges

Eigentlich sollten es noch zwei Wochen sein, bis ein Meringer Bauherr in sein neues Haus in Merching einziehen kann. Ein Unbekannter machte dieses Vorhaben nun zunichte – und richtete einen Schaden an, dessen Summe in die Zehntausende geht. In der Nacht von Freitag auf Samstag drang nach Angaben der Polizei jemand in den Rohbau ein und öffnete einen Wasserhahn. Über Nacht liefen Tausende Liter in den Keller.

Für den Meringer Bauherren war es ein Schock, als er davon erfuhr: „Meine Schwiegereltern wollten am Samstag in die Wohnung, um dort zu streichen. Dann hörten sie aber sofort den Lärm des rauschenden Wassers.“ Rund 30 Zentimeter hoch, so schätzt er, stand es zu diesem Zeitpunkt. Die Merchinger Feuerwehr rückte an, um den Keller auszupumpen. Doch auch gestern noch platschte es bei jedem Schritt, den der Bauherr auf den Boden setzte. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich. Wie es von der Polizei heißt, schätzten die Bauherren den Sachschaden auf 100000 Euro. Dadurch, dass das Wasser so hoch stand, brach der Estrich im Keller und sickerte womöglich auch in die darunter verlegte Fußbodenheizung. Außerdem waren in den Räumen Baumaterialien gelagert – sie alle sind nun unbrauchbar.

Dem Bauherren ist klar, dass es noch mindestens Wochen, vielleicht Monate dauern wird, bis er in sein neues Heim einziehen kann. Nun wird das restliche Wasser abgepumpt, danach wird eine technische Trocknung durchgeführt. Bei der werden Löcher in den Estrich gebohrt, worauf Luft über einen Zeitraum von mehreren Wochen hindurchgeblasen wird. Dem Bauherren zufolge hat seine Versicherung bereits die Kostenübernahme für die Trocknung erteilt. Allerdings kann er noch nicht abschätzen, wie sich die weiteren Kosten entwickeln: „Wir müssen nun schauen, was tatsächlich alles beschädigt wurde.“

Die Haftung für Schäden dieser Art ist ein Problem, das immer wieder auftritt, sagt Florian Eckardt vom Versicherungsfachbüro Daniel Götz in Friedberg: „Es gibt mit der Bauherrenhaftpflicht- und der Bauleistungsversicherung zwei Bereiche, in denen man sich schützen kann. Leider schließen aber nur 35 bis 40 Prozent eine Bauleistungsversicherung ab.“ Diese würde auch bei Schäden durch höhere Gewalt oder auch Vandalismus greifen. „Hat man sie nicht, steht man im Regen“, sagt Eckardt. Warum entscheiden sich dennoch so wenige Bauherren für die Versicherung? „Der Grund ist gerade bei privaten Häuslebauern meist der recht hohe Kostenfaktor von rund 600 bis 1000 Euro“, erklärt Eckardt. Er verweist allerdings darauf, dass Bauherren die Kosten auf die ausführenden Firmen umlegen können. Dabei sei eine rechtzeitige Regelung zwischen beiden Parteien wichtig.

Im Baugebiet an der St.-Anna-Straße gab es vergangene Woche einen weiteren Vorfall: Zu einer nicht näher bestimmbaren Zeit entwendete laut Polizei jemand Werkzeuge – darunter einen hochwertigen Bohrhammer und einen Trockenbauschleifer. Der Gesamtwert wird auf rund 450 Euro geschätzt. Ob die Taten zusammenhängen, kann die Polizei noch nicht sagen. "Kommentar

auf den oder die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/3231710 entgegen.

