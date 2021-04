Unbekannter manipuliert Wegweiser eines Wanderwegs in Mering

Ein Unbekannter macht sich am Jägersteig in Mering zu schaffen: Er entfernt Wegweiser und überklebt eine Informationstafel. Der Alpenverein rätselt über das Motiv.

Der Jägersteig in Mering wird zurzeit von einem Unbekannten heimgesucht. Wie Herbert Schön, Naturschutzwart beim Alpenverein Mering, berichtet, sind in den vergangenen Wochen mehrmals Schilder entfernt und eine Hinweistafel beschmiert worden.

Der Wanderweg führt durch die Lechauen bei Mering. Startpunkt der etwa einstündigen Tour ist bei dem Areal der Firma Sonac an der Lechfeldstraße. Hier befindet sich auch eine Informationstafel zu dem Weg, an der sich der Unbekannte laut Schön schon mehrmals zu schaffen gemacht hat. Die Karte sei abgerissen und Wegmarkierungen seien überklebt und übermalt worden. Zudem hat Schön vier Wegweiser an unübersichtlichen Stellen auf dem Rundweg aufgestellt. Es handelt sich um Stangen, an denen Pfeile angebracht waren. "Die sind alle verschwunden", sagt der Naturschutzwart.

Jägersteig in Mering: Alpenverein sucht das Gespräch mit dem unbekannten Täter

Schön rätselt über die Motive des Unbekannten. Er betont, dass der damalige Eigentümer der Grundstücke schon vor 40 Jahren dem Alpenverein erlaubt habe, den Jägersteig einzurichten. Die Pfade seien inzwischen gut ausgetrampelt. "Hier entsteht kein Schaden an der Natur, das ist mir sehr wichtig", sagt Schön. Es herrsche auch kein vermehrter Freizeitdruck. Die Zahl der Wanderer halte sich im Rahmen und sie würden die vorgesehenen Wege nicht verlassen.

Der Alpenverein habe noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Schön hofft, dass der Unbekannte sich meldet. Er habe bereits an der Informationstafel eine Nachricht hinterlassen, auf die es aber keine Reaktion gegeben habe. Die Sektion Mering des Deutschen Alpenvereins ist unter der Telefonnummer 08233/60446 erreichbar.

Lesen Sie dazu auch: