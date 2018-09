vor 18 Min.

Unbekannter rammt Auto und fährt davon

Die Polizei sucht Zeugen, die am ersten Septemberwochenende in der Rothenbergstraße in Friedberg etwas beobachtet haben.

Bereits in der Nacht von Freitag, 31. August, auf Samstag, 1. September, hat in der Rothenbergstraße in Friedberg ein Unbekannter ein dort abgestelltes Auto gerammt. Dann fuhr er davon, ohne sich um den Schaden von rund 800 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/3231710.

