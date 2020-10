vor 32 Min.

Unbekannter rammt Citroen in Friedberg, während eine Frau darin sitzt

In Friedberg rammt ein Unbekannter einen Citroen. Darin sitzt jedoch eine Frau. Was sie zu berichten hat.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich am Dienstag ein Autofahrer aus dem Staub. Er war mit seinem Fahrzeug gegen 15.20 Uhr gegen einen in der Luitpoldstraße geparkten Pkw Citroen gefahren. Im Citroen befand sich noch die Fahrzeuglenkerin.

Unfallflucht in Friedberg: Polizei fahndet nach dem Täter

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr mit dem Außenspiegel seines Toyota gegen den Außenspiegel des Pkw Citroen. Nach Angaben Autofahrerin hielt der Fahrer des Pkw Toyota kurz an und fuhr davon, als sie aus ihrem Fahrzeug aussteigen wollte. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Frau konnte jedoch das Kennzeichen des Unfallverursachers aufnehmen. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen auf. (AZ)

