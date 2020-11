13:18 Uhr

Unbekannter rammt Mercedes in Friedberg und flieht

Wohl beim Ein- oder Ausparken verursachte ein Unbekannter einen Schaden an einem in Friedberg abgestellten Mercedes.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg. In der Augsburger Straße war am Mittwoch von 12 bis 16.30 Uhr ein Mercedes an einem Möbelhaus abgestellt.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinten links am Fahrzeug entstand. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

