vor 24 Min.

Unbekannter rammt Transporter und fährt davon

Wer hat am Mittwoch in der Bahnhofsallee in Kissing eine Unfallflucht beobachtet?

Zwischen 12.15 und 12.45 Uhr hat am Mittwoch auf dem Kundenparkplatz der Metzgerei in der Bahnhofsallee in Kissing ein bisher unbekannter Autofahrer einen dort geparkten Kleintransporter gerammt. Anschließend fuhr der Täter davon, ohne sich um den Sachschaden von 500 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden geben, sich bei der Polizei unter 0821/3231710 zu melden.

