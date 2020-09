11:00 Uhr

Unbekannter rammt in Dasing geparkten Mazda und fährt davon

Eine Unfallflucht meldet die Friedberger Polizei aus Dasing: Der Mazda eines 27-Jährigen wies einen satten Schaden auf.

Eine Unfallflucht meldet die Friedberger Polizei aus Dasing. Am Mittwoch stellte ein junger Mann seinen Mazda gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz des Indoor-Erlebnisparks in der Laimeringer Straße ab. Als der 27-Jährige 45 Minuten später wieder zu seinem schwarzen Wagen kam, wies dieser einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite auf.

Unfallflucht in Dasing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ohne sich um Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro zu kümmern, war der Unfallverursacher einfach weggefahren. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

