vor 33 Min.

Unbekannter rammt in Friedberg geparkten VW und flieht

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg. Der Geschädigte könnte dabei wichtige Hinweise haben.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg. Am Dienstag zwischen 12.30 und 12.45 Uhr rammte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Lechhauser Straße abgestellten VW. Der schwarze Golf wurde an der Fahrertüre und der hinteren rechten Türe beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 1700 Euro.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Geschädigte gab zudem an, dass ein weißer Opel Zafira neben seinem Fahrzeug gestanden hatte – aufgrund des Spurenbildes der Beschädigungen kommt der Opel laut Polizei als unfallbeteiligtes Fahrzeug in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen