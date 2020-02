vor 24 Min.

Unbekannter randaliert vor Stätzlinger Reihenhaus

Die Bewohner haben derweil ruhig geschlafen. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Ein Randalierer war in der Nacht zum Samstag in Stätzling unterwegs. Wie die Polizei berichtet, richtete der Unbekannte der an einem Reihenhaus am Ortsrand in der Otto-von-Stetzlingen-Straße erheblichen Schaden an. Er zertrümmerte mit einer Bierflasche das Rücklicht eines in der Einfahrt geparkten Pkw. Zudem drückte er seine Zigarette an der Türklingel aus, warf den Kippenstummel in den Briefkasten und goss noch Bier darüber. Die Bewohner des Hauses bekamen von dem Geschehen nichts mit. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter Telefon 0821/3231710 entgegen.