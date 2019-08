09:18 Uhr

Unbekannter reißt Äste in Mering Äste von Baum ab

Unbekannter beschädigt Baum in Mering.

In der Meringer Wendelsteinstraße hat jemand eine Zierkiefer beschädigt.

Mutwillig hat ein Unbekannter laut Polizei eine Zierkiefer in Mering beschädigt. Das Gewächs stand auf einem Grundstück an der Wendelsteinstraße. Der durch das Abreißen der Äste entstandene Sachschaden an dem Baum kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)