vor 48 Min.

Unbekannter reißt in Kissing Scheibenwischer ab

In Kissing hat jemand die Scheibenwischer eines Autos abgerissen. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 200 Euro.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in der Kirchstraße in Kissing die Scheibenwischer eines grünen Ford S-Max abgerissen. Dadurch entstand nach Angaben der Polizei Friedberg ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (pos)

